***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 17:23
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Stratejik vizyonumuz doğrultusunda, uzun dönemli sürdürülebilir 5 farklı inovasyon alanındaki konseptlerden biri olarak Count2in faz-1 özelliklerine sahip olarak ürünleştirilmiştir. İlk zincir mağaza satışı ve testlerinin tamamlanması ile Count2in lansmanı, bugün itibari ile yapılmaktadır.
Count2in, uzun dönem hedefinde "çalışansız otomatize mağaza" modelini oluşturacak teknoloji konseptimizin ana bileşenidir. Kısa ve orta vadede ise hareket analizi, kitle analizi ve kişi sayma özelliklerini geleneksel kamera görüntüsünü kullanmadan silüet görüntüler üzerinden yapabilmektedir. Kişi gizliliği ve özeline girmeden, anlamlı analizler sunmaktadır. Sürekli gelişen uygulamanın müşterilerimize sunacağı en temel özellik ise sınırsız ve ücretsiz güncelleme kabiliyetidir.
Daha fazla bilgi ve ürün özellikleri için, www.count2in.com adresimizi ayrıca tüm araştırma alanlarımız için https://research.papilon.com.tr/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Paylaşım ruhu, umut ve bilim ile…
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889983
BIST
17:461.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,75
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:467,9888
En Yüksek
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|: -0,21%
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|Açılış
|: 8,0000
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|Önceki Kapanış
|: 7,9800
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8,0097
En Düşük
7,9150
17:469,5102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
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|Açılış
|: 9,5000
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|Önceki Kapanış
|: 9,4400
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9,5389
En Düşük
9,4271
17:46466,41
En Yüksek
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|: 0,26%
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|Açılış
|: 466,05
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|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:46
|BURVA
|62,70
|6.689.778
|% 10,00
|
|KLMSN
|20,68
|307.843.271
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.474
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|ALCAR
|256,50
|290.090.642
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.161.401
|% -9,98
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|11,99
|4.188.756.945
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,17
|3.807.431.523
|% 5,08
|
|GARAN
|9,10
|3.184.377.404
|% 0,55
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|PGSUS
|60,70
|1.215.223.838
|% 4,39
|
|KRDMD
|5,17
|3.807.431.523
|% 5,08
|
|TSKB
|2,77
|1.316.392.867
|% 6,13
|
|EKGYO
|2,08
|794.571.739
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,99
|1.131.178.482
|% 0,67
|
|GARAN
|9,10
|3.184.377.404
|% 0,55
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9816
|7,9888
|% -0,21
|
|Euro
|9,5046
|9,5102
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,6343
|10,6876
|% -0,27
|
|Frank
|8,7443
|8,7970
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1237
|2,1343
|% -0,21
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,34
|
|Altın Gr.
|466
|466
|0,65
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,03
|
|B. Petrol
|48,12
|48,12
|0,34
|
Seans Raporu
17:46
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.71 ) 1, 473
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17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BANVT, BURVA
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17:56XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
-
17:56QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 292 adet işlem
-
17:55KONYA
Yüzde 4.48 oranında artışla 1, 239.40 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 488 adet işlem