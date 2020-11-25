***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarStratejik vizyonumuz doğrultusunda, uzun dönemli sürdürülebilir 5 farklı inovasyon alanındaki konseptlerden biri olarak Count2in faz-1 özelliklerine sahip olarak ürünleştirilmiştir. İlk zincir mağaza satışı ve testlerinin tamamlanması ile Count2in lansmanı, bugün itibari ile yapılmaktadır.Count2in, uzun dönem hedefinde "çalışansız otomatize mağaza" modelini oluşturacak teknoloji konseptimizin ana bileşenidir. Kısa ve orta vadede ise hareket analizi, kitle analizi ve kişi sayma özelliklerini geleneksel kamera görüntüsünü kullanmadan silüet görüntüler üzerinden yapabilmektedir. Kişi gizliliği ve özeline girmeden, anlamlı analizler sunmaktadır. Sürekli gelişen uygulamanın müşterilerimize sunacağı en temel özellik ise sınırsız ve ücretsiz güncelleme kabiliyetidir.Daha fazla bilgi ve ürün özellikleri için, www.count2in.com adresimizi ayrıca tüm araştırma alanlarımız için https://research.papilon.com.tr/ adresimizi ziyaret edebilirsiniz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Paylaşım ruhu, umut ve bilim ile…http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889983BIST