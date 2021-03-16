***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.07.2020 tarihinde Şirket'imiz ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı arasında Proje Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.Başarı ile tamamlanan BIYOKLA - Papilon Evden Akıllı Yoklama Ve Bildirim Yükümlülüğü Sistemi projesine ilişkin onay yazısı tarafımıza bugün ulaşmış ve akabinde TÜBİTAK'ın uygun gördüğü oran doğrultusunda hesaplanan 93.967-TL teşvik tutarı Şirket'imiz hesaplarına ödenmiştir.TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan ürünün tüm hakları, algoritması ve teknolojisi PAPİLON'a aittir.Pazarlama faaliyetleri ilgili bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda başlatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918570BIST