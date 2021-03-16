Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.03.2021 22:15



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

20.07.2020 tarihinde Şirket'imiz ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı arasında Proje Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Başarı ile tamamlanan BIYOKLA - Papilon Evden Akıllı Yoklama Ve Bildirim Yükümlülüğü Sistemi projesine ilişkin onay yazısı tarafımıza bugün ulaşmış ve akabinde TÜBİTAK'ın uygun gördüğü oran doğrultusunda hesaplanan 93.967-TL teşvik tutarı Şirket'imiz hesaplarına ödenmiştir.
TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan ürünün tüm hakları, algoritması ve teknolojisi PAPİLON'a aittir.
Pazarlama faaliyetleri ilgili bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918570


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.570
Değişim :  0,96% |  14,95
Açılış :  1.561  
Önceki Kapanış :  1.555  
En Yüksek
1.573 En Düşük
1.558
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 5,17 10.890.651 % 10,00  
KRTEK 13,53 24.724.303 % 10,00  
DOAS 34,80 274.357.159 % 9,99  
SANKO 14,53 36.325.841 % 9,99  
BLCYT 10,91 60.627.905 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4832 7,5005 % -0,43  
Euro 8,9115 8,9315 % -0,63  
Sterlin 10,4047 10,4569 % -0,37  
Frank 8,0859 8,1346 % -0,06  
Riyal 1,9962 2,0062 % -0,32  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 0,35  
Altın Gr. 418 418 -1,09  
Cumhuriyet 2.781 2.823 -18,00  
Tam 2.769 2.841 -16,37  
Yarım 1.338 1.374 -7,92  
Çeyrek 671 687 -3,96  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 -0,31  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,10  
B. Petrol 68,32 68,32 -0,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru