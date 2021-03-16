***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.03.2021 22:15
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.07.2020 tarihinde Şirket'imiz ve TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı arasında Proje Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Başarı ile tamamlanan BIYOKLA - Papilon Evden Akıllı Yoklama Ve Bildirim Yükümlülüğü Sistemi projesine ilişkin onay yazısı tarafımıza bugün ulaşmış ve akabinde TÜBİTAK'ın uygun gördüğü oran doğrultusunda hesaplanan 93.967-TL teşvik tutarı Şirket'imiz hesaplarına ödenmiştir.
TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli olarak geliştirilmiş olan ürünün tüm hakları, algoritması ve teknolojisi PAPİLON'a aittir.
Pazarlama faaliyetleri ilgili bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918570
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0322
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0568
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,53
|Açılış
|: 418,00
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.890.651
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.724.303
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.357.159
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.325.841
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.905
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|4.437.172
|% -9,97
|
|CASA
|152,40
|2.644.547
|% -9,93
|
|GRNYO
|3,36
|17.168.406
|% -7,69
|
|SERVE
|17,00
|566.528
|% -7,31
|
|EPLAS
|34,00
|8.923.620
|% -7,00
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KOZAL
|126,30
|1.358.366.014
|% 2,27
|
|OTKAR
|439,10
|1.283.059.211
|% 0,71
|
|FROTO
|208,40
|1.070.454.706
|% 9,97
|
|THYAO
|14,74
|950.732.604
|% 0,34
|
|GSRAY
|4,14
|891.340.257
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,25
|476.524.886
|% 0,90
|
|GARAN
|8,86
|1.443.588.457
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,83
|935.721.183
|% 3,16
|
|TSKB
|1,71
|201.160.209
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4832
|7,5005
|% -0,43
|
|Euro
|8,9115
|8,9315
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,4047
|10,4569
|% -0,37
|
|Frank
|8,0859
|8,1346
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9962
|2,0062
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,35
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|-0,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, OYAKC, GARAN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
-
17:59
ISATR, FADE, VESBE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında