***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında1. Sayın Dr. Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine,2. Şirket'i en geniş manada temsil ve ilzam etmek konusunda Sayın Dr. Doğan Demir ve Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş'ın yetkili kılınmalarına,oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile…www.papilon.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922713BIST