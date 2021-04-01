***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 19:37
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 1 Nisan 2021 tarihli toplantısında
1. Sayın Dr. Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine,
2. Şirket'i en geniş manada temsil ve ilzam etmek konusunda Sayın Dr. Doğan Demir ve Sayın Ahmet Çağrı Demirtaş'ın yetkili kılınmalarına,
oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile…
www.papilon.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922713
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|5,95
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|KOZAL
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|EKGYO
|1,92
|372.310.170
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|ODAS
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|572.047.757
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|8,6324
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|Alış
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|1.727
|1.727
|19,29
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|Altın Gr.
|450
|450
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|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
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|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
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|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
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|Çeyrek
|719
|736
|0,65
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|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
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|Gümüş Gr.
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