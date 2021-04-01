***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin artan odak alanlarını organizasyonel olarak da desteklemek, sürekli değişim ile bilgiyi en etkin şekilde yönetebilmek ve teknoloji satışlarımıza ivme getirmek amacıyla, ekibimize üst düzey bir katılım söz konusudur.01 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Genel Müdür (CEO) olarak atanan Sayın Oral Tugay Tuntaş, görevine bugün itibariyle başlamıştır. Son 7 yıldır IBM Türkiye'de Uluslararası İş Ortakları'ndan Sorumlu Ülke Müdürü olarak görev alan Sayın Tuntaş, büyüme-hedef odaklı iş geliştirme ve teknoloji satışı alanında 1997'den beri IBM'de, satış birim yöneticisi, satış direktörü, satış müdürü, bölge müdürü gibi çeşitli rollerde de sorumluluk almıştır. Alanında pek çok ödülleri bulunan ve 50'yi aşkın büyük ölçekli uluslararası teknoloji projesi yönetmiş olan Sayın Tuntaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünde lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olup, aynı zamanda 2 çocuk babasıdır.Şirket'imizde 2013'ten bugüne Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Dr. Doğan Demir, yeni dönem için Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş olup aynı zamanda CKO (Chief Knowledge Officer) olarak bilginin organizasyondaki değişken sürekliliği ve teknoloji çıktıları konusunda yapmış olduğu çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.Değerlerle yönetim ve etkin organizasyon konusu birincil önceliği olan Şirket'imizin, sürdürülebilir büyüme stratejileri kapsamında yapmış olduğu değişimi memnuniyetle kamuoyuna duyururuz.Umut, bilim ve paylaşım ruhu ile…www.papilon.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922715BIST