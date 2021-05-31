***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 17:31
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulumuzun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ile
Başta Çek Cumhuriyeti (Çekya) olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 Şirket'imiz pay sahipliği ile bağlı ortaklık kurulmasına,
Çekya'da yerleşik yeni Şirket kuruluş işlemleri ve kuruluş sonrası ilgili Şirket'i temsil etmek üzere Dr.Doğan Demir ve Ahmet Çağrı Demirtaş'ın ayrı ayrı yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939076
BIST
17:581.421
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|: 1.423
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526,76
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:56
|YAYLA
|3,85
|40.009.069
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.021.366
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.074.360
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.687.350
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.154.429
|% -9,95
|
|RODRG
|14,85
|1.698.355
|% -7,53
|
|SANFM
|15,30
|2.629.400
|% -7,27
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|THYAO
|13,29
|1.496.567.556
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,86
|695.843.503
|% -0,38
|
|GARAN
|7,98
|641.049.936
|% 0,00
|
|EREGL
|19,28
|614.776.138
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,95
|484.238.290
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|484.238.290
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|412.437.215
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.021.366
|% 10,00
|
|THYAO
|13,29
|1.496.567.556
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,10
|106.306.225
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4819
|8,4839
|% -0,94
|
|Euro
|10,3703
|10,3783
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,0052
|12,0654
|% -0,92
|
|Frank
|9,3979
|9,4545
|% -0,86
|
|Riyal
|2,2565
|2,2678
|% -0,90
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,57
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,19
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,92
|27,96
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,04
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|B. Petrol
|69,36
|69,36
|0,64
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