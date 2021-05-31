***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulumuzun 31.05.2021 tarih ve 2021/10 sayılı kararı ileBaşta Çek Cumhuriyeti (Çekya) olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinde iş geliştirme ve satış faaliyetlerini yürütmek üzere %100 Şirket'imiz pay sahipliği ile bağlı ortaklık kurulmasına,Çekya'da yerleşik yeni Şirket kuruluş işlemleri ve kuruluş sonrası ilgili Şirket'i temsil etmek üzere Dr.Doğan Demir ve Ahmet Çağrı Demirtaş'ın ayrı ayrı yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939076BIST