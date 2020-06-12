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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek -

12.06.2020 23:53
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor ekte
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851095


BIST



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GLRYH 12,98 25.579.537 % 10,00  
RTALB 30,14 56.847.878 % 10,00  
BRISA 12,10 99.954.879 % 10,00  
CELHA 11,01 12.328.650 % 9,99  
KSTUR 42,12 108.404 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5201 8,5628 % -0,88  
Frank 7,1327 7,1757 % -1,16  
Riyal 1,8116 1,8207 % -0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 2,90  
Altın Gr. 380 380 -0,30  
Cumhuriyet 2.456 2.482 -3,20  
Tam 2.529 2.551 -3,20  
Yarım 1.234 1.245 -1,60  
Çeyrek 617 623 -0,80  
Gümüş.Ons 17,46 17,49 -0,18  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 -0,05  
B. Petrol 39,03 39,03 0,48  
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