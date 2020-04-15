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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2020 18:23
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT KERİMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada Görevli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
DOĞAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür Hayır 10.48 Bağımsız Üye Değil
FEYZA ARDA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HANDAN DURAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT KERİMOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
DOĞAN DEMİR Genel Müdür Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838408


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Tam 2.511 2.577 24,40  
Yarım 1.221 1.254 11,80  
Çeyrek 613 627 5,90  
Gümüş.Ons 15,43 15,47 -0,31  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,03  
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