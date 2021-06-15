***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDOĞAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür - Hayır 10.48 - Bağımsız Üye Değil - -KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ALİ CEM KALYONCU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 15.06.2021 İcrada Görevli - Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hayır 11 - Bağımsız Üye Değil - -AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk Yard. - Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim KomitesiFEYZA ARDA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiHANDAN DURAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Değil Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/Bildirim/828983 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerDOĞAN DEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel MüdürALİ CEM KALYONCU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - Kafein Yazılım Hizmetleri Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetici Ortak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Smartiks Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Compello Bilgi Teknolojisi Hizm. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliAHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk. Yard. -ORAL TUGAY TUNTAŞ Genel Müdür Elektronik Mühendisi -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942469BIST