***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanPAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yeni UnvanPAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi05/08/2021AçıklamalarUnvan değişikliğine yönelik tadil edilen Şirket Esas Sözleşmemiz 05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955253BIST