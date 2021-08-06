***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
06.08.2021 09:51
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
05/08/2021
Açıklamalar
Unvan değişikliğine yönelik tadil edilen Şirket Esas Sözleşmemiz 05.08.2021 tarih ve 10381 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955253
BIST
10:111.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.433
10:118,5673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0474
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:1110,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0295
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:11495,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 495,04
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,25
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PENTA
|48,78
|5.823.554
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|21.224.103
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|KTSKR
|34,76
|4.976.603
|% 7,88
|
|AGYO
|2,87
|10.614.835
|% -9,75
|
|DERIM
|9,89
|360.143
|% -5,18
|
|KATMR
|3,08
|7.378.764
|% -4,35
|
|GSDDE
|5,37
|83.711
|% -3,76
|
|SANFM
|18,80
|394.185
|% -3,59
|
|GENIL
|12,36
|165.427.036
|% 4,57
|
|SASA
|30,40
|116.386.371
|% 2,49
|
|THYAO
|12,87
|93.005.639
|% 0,86
|
|IZMDC
|2,93
|87.617.280
|% -2,01
|
|ESCAR
|17,23
|43.559.209
|% -0,23
|
|IZMDC
|2,93
|87.617.280
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,84
|36.676.961
|% 1,66
|
|GENIL
|12,36
|165.427.036
|% 4,57
|
|THYAO
|12,87
|93.005.639
|% 0,86
|
|DAGI
|3,55
|21.224.103
|% 9,91
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5641
|8,5673
|% 0,56
|
|Euro
|10,1289
|10,1364
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,8594
|11,9189
|% 0,24
|
|Frank
|9,3785
|9,4350
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2717
|2,2831
|% 0,30
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,58
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|0,49
|
Seans Raporu
10:10
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