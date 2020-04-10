***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/04/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarSon kullanıcı olarak Sırbistan Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere ürün gruplarımızdan güvenlik başlığı altındaki Papilon APFIS sistem ve bazı bileşenlerini içeren yazılım ve hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.Yazılım tedariki ve bakım hizmetleri 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Sözleşme tutarı 173.600-EUR'dir.Söz konusu sözleşme tarafı ilk defa iş ilişkisinde bulunulan müşteri olup, ilgili Balkan coğrafyasında yapılan iş geliştirme faaliyetleri açısından da referans niteliğindedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837236BIST