***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
10.04.2020 17:39
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Son kullanıcı olarak Sırbistan Polis Teşkilatı'nda kullanılmak üzere ürün gruplarımızdan güvenlik başlığı altındaki Papilon APFIS sistem ve bazı bileşenlerini içeren yazılım ve hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
Yazılım tedariki ve bakım hizmetleri 2020 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Sözleşme tutarı 173.600-EUR'dir.
Söz konusu sözleşme tarafı ilk defa iş ilişkisinde bulunulan müşteri olup, ilgili Balkan coğrafyasında yapılan iş geliştirme faaliyetleri açısından da referans niteliğindedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837236
BIST
18:0596.471
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BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
|
|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
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|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
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|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
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|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,3317
|8,3735
|% 0,60
|
|Frank
|6,9147
|6,9563
|% 0,69
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|Riyal
|1,7757
|1,7846
|% 0,53
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
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|Altın Gr.
|363
|364
|2,65
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.386
|2.450
|4,70
|
|Yarım
|1.161
|1.192
|0,50
|
|Çeyrek
|582
|596
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
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|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
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