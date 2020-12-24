***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.12.2020 16:20
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
2020 yılı ikinci yarısında geliştirilen Biyobarkod (https://research.papilon.com.tr/urun/biyobarkod/ ) altyapı yazılımı destekli "Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi"ne ait toplamda 7.084.000-TL +KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklifimize istinaden 2.000.000-TL tutarlı avansın banka hesaplarımıza ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894774
BIST
16:261.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,01
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
16:267,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0656
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
16:269,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0916
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
16:26456,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -3,92
|Açılış
|: 456,12
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler16:26
|LUKSK
|27,94
|1.757.670
|% 10,00
|
|BRSAN
|33,66
|293.538.588
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.128.216.069
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|782.418.482
|% -9,12
|
|NIBAS
|64,50
|15.960.232
|% -7,86
|
|GEDZA
|28,24
|41.564.554
|% -6,61
|
|PEKGY
|2,92
|680.862.534
|% -5,81
|
|GARAN
|10,03
|3.043.335.574
|% 0,70
|
|THYAO
|12,82
|1.591.261.203
|% 2,89
|
|PETKM
|5,11
|1.431.677.157
|% 1,19
|
|IPEKE
|13,59
|1.274.610.840
|% 7,43
|
|ECILC
|7,87
|1.249.692.018
|% 8,10
|
|SKBNK
|1,55
|984.758.907
|% -1,90
|
|GARAN
|10,03
|3.043.335.574
|% 0,70
|
|PETKM
|5,11
|1.431.677.157
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,06
|845.576.093
|% 0,33
|
|PEKGY
|2,92
|680.862.534
|% -5,81
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5705
|7,5749
|% -0,86
|
|Euro
|9,2308
|9,2386
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,2349
|10,2862
|% -0,54
|
|Frank
|8,4644
|8,5154
|% -1,25
|
|Riyal
|2,0105
|2,0206
|% -0,97
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|2,09
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-33,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-20,20
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-9,77
|
|Çeyrek
|729
|746
|-4,89
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|-0,36
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:40ALCTL
Yüzde 6.60 oranında artışla 30.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 143, 126 adet işlem
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16:39BANVT
Yüzde 4.34 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 320 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 7 artarak (% 0.76 ) 1, 284
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, BASCM, YESIL, OZRDN, ARZUM, ECZYT, GUBRF, NETAS, BRSAN, INTEM
-
16:37
DESPC, INTEM, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında