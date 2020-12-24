***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/12/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalar2020 yılı ilk çeyreğinde yurtdışı (Fildişi Sahili Cumhuriyeti) iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Otomatik Balistik Tespit Sistemi'ne (https://papilon.com.tr/tr/balistik/ ) ait toplamda 185.000-EUR tutarlı teklifimize istinaden 92.500-EUR tutarlı avansın banka hesaplarımıza ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu satış ilgili ülkeye yapılan ilk ticari işlemdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894775BIST