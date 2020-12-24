***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
24.12.2020 16:31
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
24/12/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
2020 yılı ilk çeyreğinde yurtdışı (Fildişi Sahili Cumhuriyeti) iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Otomatik Balistik Tespit Sistemi'ne (https://papilon.com.tr/tr/balistik/ ) ait toplamda 185.000-EUR tutarlı teklifimize istinaden 92.500-EUR tutarlı avansın banka hesaplarımıza ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu satış ilgili ülkeye yapılan ilk ticari işlemdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894775
BIST
16:271.429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,90
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
16:277,5749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0656
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
16:279,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0916
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
16:27456,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -3,94
|Açılış
|: 456,11
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler16:27
|LUKSK
|27,94
|1.999.230
|% 10,00
|
|BRSAN
|33,66
|293.538.588
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.137.811.789
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,40
|783.051.892
|% -8,85
|
|NIBAS
|64,35
|16.186.224
|% -8,07
|
|GEDZA
|28,22
|41.885.814
|% -6,68
|
|KARTN
|2.178,00
|235.383.256
|% -6,12
|
|GARAN
|10,02
|3.063.263.590
|% 0,60
|
|THYAO
|12,81
|1.594.666.819
|% 2,81
|
|PETKM
|5,13
|1.446.840.807
|% 1,58
|
|IPEKE
|13,67
|1.306.092.755
|% 8,06
|
|ECILC
|7,86
|1.253.459.558
|% 7,97
|
|SKBNK
|1,54
|989.753.060
|% -2,53
|
|GARAN
|10,02
|3.063.263.590
|% 0,60
|
|PETKM
|5,13
|1.446.840.807
|% 1,58
|
|YKBNK
|3,06
|847.016.855
|% 0,33
|
|PEKGY
|3,04
|696.800.616
|% -1,94
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5705
|7,5749
|% -0,86
|
|Euro
|9,2308
|9,2386
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,2441
|10,2955
|% -0,45
|
|Frank
|8,4680
|8,5191
|% -1,20
|
|Riyal
|2,0117
|2,0218
|% -0,91
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|0,80
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-33,00
|
|Tam
|3.009
|3.085
|-19,67
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-9,51
|
|Çeyrek
|730
|746
|-4,76
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,84
|50,84
|-0,40
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 7 artarak (% 0.76 ) 1, 284
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAL, BASCM, YESIL, OZRDN, ARZUM, ECZYT, GUBRF, NETAS, BRSAN, INTEM
-
16:37
DESPC, INTEM, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:37
UZERB, ROYAL, GEDIK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:37
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 91 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 99 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem