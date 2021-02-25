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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

25.02.2021 14:19



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Özel Firma
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/02/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

25.02.2021 (bugün) tarihi itibariyle imzalanan sözleşme kapsamında 1.140.000 USD + KDV Biyometrik Okuma Cihaz ve Yazılımı ile 1.514.917 TL + KDV tutarında Merkezi Biyometrik Sorgu Sistemi ve alt kalem bileşenlerinden oluşan (yaklaşık toplam 9,7 milyon-TL + KDV) iş ile ilgili  özel bir firma ile sözleşme imzalanmıştır. 
Sözleşme kapsamındaki ürünlerin son kullanıcısı ACEP projesi ve UYAP sistemi kapsamında Adalet Bakanlığı ve/ya Türk Telekom A.Ş.'dir. Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin garanti ve bakım süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, garanti süresi sonrası hizmet teklifi de ayrıca sözleşme kapsamında verilmiştir. 
İşin tahmini teslimi 2021 yılı içerisinde olacak olup, sözleşme kapsamında yaklaşık %66 iş artırımı ile ilave yedek ve sarf malzemeler hakkında satın alma opsiyonu da ayrıca verilmiştir. İş artırımı 2021 sonu veya 2022 yılı içerisinde gerçekleşebilecektir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
Umut, Bilim ve Paylaşım Ruhu ile… 
www.papilon.com.tr





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912687


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Gümüş Gr. 6,50 6,50 0,06  
B. Petrol 66,53 66,53 0,35  
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