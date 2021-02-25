***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıÖzel FirmaVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/02/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalar25.02.2021 (bugün) tarihi itibariyle imzalanan sözleşme kapsamında 1.140.000 USD + KDV Biyometrik Okuma Cihaz ve Yazılımı ile 1.514.917 TL + KDV tutarında Merkezi Biyometrik Sorgu Sistemi ve alt kalem bileşenlerinden oluşan (yaklaşık toplam 9,7 milyon-TL + KDV) iş ile ilgili özel bir firma ile sözleşme imzalanmıştır.Sözleşme kapsamındaki ürünlerin son kullanıcısı ACEP projesi ve UYAP sistemi kapsamında Adalet Bakanlığı ve/ya Türk Telekom A.Ş.'dir. Sözleşme kapsamında yer alan ürünlerin garanti ve bakım süresi 3 yıl olarak belirlenmiş, garanti süresi sonrası hizmet teklifi de ayrıca sözleşme kapsamında verilmiştir.İşin tahmini teslimi 2021 yılı içerisinde olacak olup, sözleşme kapsamında yaklaşık %66 iş artırımı ile ilave yedek ve sarf malzemeler hakkında satın alma opsiyonu da ayrıca verilmiştir. İş artırımı 2021 sonu veya 2022 yılı içerisinde gerçekleşebilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Umut, Bilim ve Paylaşım Ruhu ile…www.papilon.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912687BIST