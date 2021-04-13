***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
13.04.2021 12:11
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Erteüğü
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%25,60
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
13/04/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin (Papilon APFİS) 31.12.2021 tarihine kadar devam edecek olan parçalı bakım ve onarımı işi için 6.850.000-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927297
BIST
12:471.359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,47
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
12:478,1577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1273
12:479,7082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0085
|Açılış
|: 9,6800
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7349
En Düşük
9,6770
12:47452,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,16
|Açılış
|: 452,89
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
451,49
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MTRKS
|49,56
|5.563.060
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|898.294
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|3.698.120
|% 9,98
|
|ORMA
|37,26
|608.120
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|1.779.425
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|9.541.769
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|16.783.218
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|451.926
|% -9,98
|
|FRIGO
|44,28
|25.224.035
|% -9,96
|
|TRILC
|42,74
|58.847.066
|% -9,91
|
|EREGL
|16,77
|516.573.903
|% 2,26
|
|FENER
|33,92
|438.241.587
|% 8,37
|
|GARAN
|6,62
|353.681.215
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,30
|337.896.952
|% 0,36
|
|NTGAZ
|13,68
|302.555.407
|% -8,06
|
|TSKB
|1,29
|200.361.620
|% -3,73
|
|EKGYO
|1,77
|261.987.568
|% -2,75
|
|YKBNK
|2,04
|178.448.019
|% -1,45
|
|GSRAY
|3,56
|195.229.249
|% 0,56
|
|GARAN
|6,62
|353.681.215
|% 0,00
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1540
|8,1577
|% 0,10
|
|Euro
|9,7033
|9,7082
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,20
|
|Frank
|8,7800
|8,8329
|% -0,24
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,06
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-6,00
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.005
|3.051
|-1,00
|
|Tam
|2.987
|3.064
|-4,52
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|-2,18
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|0,50
|