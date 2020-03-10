***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve görev alanları ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden, 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyza Arda'nın, bağımsız yönetim kurulu üyesi Handan Duray'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Ahmet Çağrı Demirtaş'ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Handan Duray'ın seçilmesine, 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyza Arda'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Handan Duray'ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Feyza Arda'nın seçilmesine, 3.Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyza Arda'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Handan Duray'ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Feyza Arda'nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826591BIST