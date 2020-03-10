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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

10.03.2020 20:33
GÜNCEL HABERLER



***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile kurulan ve görev alanları ve çalışma esasları belirlenen Yönetim Kurulu Komiteleri'nden, 1.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 (üç) üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyza Arda'nın, bağımsız yönetim kurulu üyesi Handan Duray'ın ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Ahmet Çağrı Demirtaş'ın atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Handan Duray'ın seçilmesine, 2.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyza Arda'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Handan Duray'ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Feyza Arda'nın seçilmesine, 3.Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 (iki) üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Feyza Arda'nın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Handan Duray'ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Feyza Arda'nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826591


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