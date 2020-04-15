***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Yönetim Kurulu Başkanı – Murat KERİMOĞLUYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – A. Çağrı DEMİRTAŞYönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür – Doğan DEMİRDenetimden Sorumlu KomiteBaşkan – Feyza ARDAÜye – Handan DURAYKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan – Handan DURAYÜyeler – Feyza ARDA, A. Çağrı DEMİRTAŞ (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan – Feyza ARDAÜye – Handan DURAYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838405BIST