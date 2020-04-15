***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.04.2020 18:23
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulu tarafından yeni dönemde görev dağılımı ve Yönetim Kurulu Komite üyelikleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yönetim Kurulu Başkanı – Murat KERİMOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – A. Çağrı DEMİRTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür – Doğan DEMİR
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan – Feyza ARDA
Üye – Handan DURAY
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan – Handan DURAY
Üyeler – Feyza ARDA, A. Çağrı DEMİRTAŞ (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan – Feyza ARDA
Üye – Handan DURAY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838405
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|% 0,89
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
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|1.715
|-12,36
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|Altın Gr.
|380
|380
|1,54
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|Cumhuriyet
|2.434
|2.495
|15,20
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|Tam
|2.502
|2.568
|15,60
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|Yarım
|1.217
|1.250
|7,60
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|Çeyrek
|610
|625
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|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,03
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