***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2022 12:34
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.05.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
17.05.2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030805
BIST
13:522.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,57
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:5215,8229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2818
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:5216,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 0,4616
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
13:52932,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 21,03
|Açılış
|: 932,04
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:52
|IMASM
|38,78
|67.055.095
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.079.943
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,75
|205.705.985
|% 9,12
|
|IDEAS
|21,88
|16.776.011
|% 8,32
|
|GZNMI
|32,80
|3.830.974
|% -9,99
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|SANKO
|12,74
|20.054.885
|% -7,75
|
|SELVA
|9,68
|68.603.580
|% -6,83
|
|THYAO
|42,92
|2.143.148.129
|% 0,47
|
|SISE
|19,73
|1.526.174.760
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,93
|923.210.402
|% 0,13
|
|EREGL
|32,06
|864.473.156
|% 1,20
|
|AKBNK
|7,93
|723.098.220
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,65
|501.524.936
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|663.504.636
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,76
|364.837.342
|% 1,35
|
|AKBNK
|7,93
|723.098.220
|% -0,50
|
|SISE
|19,73
|1.526.174.760
|% 2,23
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8125
|15,8229
|% 1,81
|
|Euro
|16,6540
|16,7018
|% 2,84
|
|Sterlin
|19,6955
|19,7943
|% 3,21
|
|Frank
|15,8474
|15,9429
|% 2,63
|
|Riyal
|4,2115
|4,2327
|% 2,01
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,52
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,72
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,61
|