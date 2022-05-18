***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi17.05.2022Tescil Tarihi18.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su18.05.2022 - 10580AçıklamalarPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet döneminde Şirket'imiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı 18.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031332BIST