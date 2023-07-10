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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

10.07.2023 20:06
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.07.2023 tarih ve 2023/06 sayılı kararında,
Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak,Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Şirket'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169785


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Çeyrek 2.612 2.673 -6,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 0,05  
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