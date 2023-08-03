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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

03.08.2023 14:53
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   03.08.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180270


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Cumhuriyet 11.189 11.358 -80,00  
Tam 10.949 11.026 -56,00  
Yarım 5.479 5.538 -29,00  
Çeyrek 2.739 2.769 -14,00  
Gümüş.Ons 23,45 23,47 -0,25  
Gümüş Gr. 20,35 20,37 -0,20  
B. Petrol 83,22 83,22 0,02  
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