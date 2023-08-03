***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.08.2023 14:53
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
03.08.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180270
BIST
'
15:387.245
En Düşük
|Değişim
|: -0,19%
|| -13,87
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
7.213
En Yüksek
7.366
15:3826,9748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0532
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4475
En Düşük
26,9249
15:3829,6024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1214
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9952
En Düşük
29,4501
15:381.678,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,98
|Açılış
|: 1.678,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.673,10
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KLSER
|44,24
|132.401.472
|% 10,00
|
|ATAKP
|69,90
|595.669.153
|% 9,99
|
|FZLGY
|14,31
|123.289.694
|% 9,99
|
|ERCB
|153,10
|495.406.345
|% 9,99
|
|SDTTR
|274,30
|1.258.495.783
|% 9,98
|
|TUKAS
|9,36
|1.191.022.960
|% -10,00
|
|MACKO
|102,00
|558.477.625
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|7.466.471
|% -9,96
|
|EDIP
|17,28
|52.500.061
|% -9,95
|
|PCILT
|31,28
|408.403.759
|% -8,75
|
|ASTOR
|114,90
|6.025.386.786
|% 0,52
|
|THYAO
|234,90
|5.307.465.370
|% -0,68
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|KONTR
|243,90
|3.668.436.624
|% 6,55
|
|ASELS
|76,30
|3.556.946.238
|% -3,05
|
|EKGYO
|8,76
|3.856.107.435
|% 1,62
|
|YKBNK
|14,17
|3.304.068.789
|% -1,60
|
|ZOREN
|4,29
|779.993.073
|% -0,23
|
|SKBNK
|3,08
|521.703.811
|% -2,53
|
|ISCTR
|15,49
|2.487.287.305
|% -1,65
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9560
|26,9753
|% 0,20
|
|Euro
|29,5714
|29,6137
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,0231
|34,1937
|% -0,41
|
|Frank
|30,6535
|30,8381
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,03
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|1,02
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|11.189
|11.358
|-80,00
|
|Tam
|10.949
|11.026
|-56,00
|
|Yarım
|5.479
|5.538
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.739
|2.769
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|-0,20
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,02
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -77, 88 kaybederek (% -0.99 ) 7, 829
-
15:51XU100
Endeks 7, 226 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 103, 134.00 milyon TL de
-
15:51KTLEV
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 038, 198 adet işlem
-
15:50IHGZT
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 713, 163 adet işlem
-
15:48PCILT
Yüzde -8.98 oranında düşüşle 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 563, 220 adet işlem