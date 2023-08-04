***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2023 - 03.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi03.08.2023Tescil Tarihi04.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su04.08.2023 / 10886AçıklamalarPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı 04.08.2023 tarihinde tescil edilerek 04.08.2023 tarih ve 10886 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180767BIST