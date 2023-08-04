Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.08.2023 15:30
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023 - 03.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.08.2023
Tescil Tarihi
04.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.08.2023 / 10886
Açıklamalar

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı 04.08.2023 tarihinde tescil edilerek 04.08.2023 tarih ve 10886 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180767


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:497.400
Değişim :  2,47% |  178,35
Açılış :  7.257  
Önceki Kapanış :  7.222  
En Düşük
7.205 En Yüksek
7.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RNPOL 23,10 77.465.352 % 10,00  
YYLGD 39,82 493.283.333 % 10,00  
BIENY 68,75 1.363.652.688 % 10,00  
RAYSG 43,56 39.603.257 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.374.788 % 10,00  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Dolar 26,9801 26,9868 % 0,15  
Euro 29,7459 29,7735 % 0,85  
Sterlin 34,3528 34,5251 % 0,59  
Frank 30,8476 31,0334 % 0,45  
Riyal 7,1740 7,2100 % 0,14  
daha fazla
17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.938 1.938 3,85  
Altın Gr. 1.685 1.685 8,80  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.984 11.070 -34,00  
Yarım 5.496 5.561 -17,00  
Çeyrek 2.748 2.780 -9,00  
Gümüş.Ons 23,53 23,56 -0,03  
Gümüş Gr. 20,48 20,50 0,06  
B. Petrol 85,71 85,71 0,57  
Seans Raporu 17:48
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru