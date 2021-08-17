***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.367.007 -7.037.103Dönem Karı (Zararı)6.781.069 4.698.737Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.573.629 -659.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.8.9 711.051 603.071Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler407.692 114.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler290.192 235.924Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler117.500 -121.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.889.761 -1.275.171Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.889.761 -1.275.171Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler32.449 -757.540Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler32.449 -757.540Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.643.944 607.912Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler668.254 47.612İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.664.125 -10.078.311Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.395.840 -1.589.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-514.918 197.782Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.970.005 -1.306.781Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.256.370 -486.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-129.162 101.200İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-129.162 101.200Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)69.242 17.830Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.030 -6.689.401İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.610.834İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44.030 -78.567Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-724.054 7.242İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler212.952 -330.355Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-251.544 -368.043Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)464.496 37.688Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.309.427 -6.038.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.916 -10.711Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.025.664 -987.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.854.499 -781.121Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.854.499 -781.121FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.565.294 -374.343Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-301.179 -678.633Türev Araçlardan Nakit Girişleri16 -81.017 715.800Ödenen Temettüler0 -1.925.402Alınan Faiz1.853.523 1.513.892Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)93.967 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.656.212 -8.192.567NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.656.212 -8.192.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 71.854.341 75.077.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 64.198.129 66.885.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.228.491 0 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler0 0 0 6.348.543 0 1.925.402 -8.273.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -26.297 0 0 0 4.698.737 4.672.440 4.672.440Kar Payları0 0 0 0 0 -1.925.402 0 -1.925.402 -1.925.402Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -120.305 9.577.034 0 20.909.476 4.698.737 85.342.372 85.342.372Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Transferler0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -1.462 0 0 0 6.781.069 6.779.607 6.779.607Dönem Karı (Zararı)Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -149.791 4.354.958 93.967 35.579.244 6.781.069 96.936.877 96.936.877Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 64.256.518 72.617.222Ticari Alacaklar6.118.634 1.722.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.118.634 1.722.794Diğer Alacaklar527.213 12.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar527.213 12.295Stoklar5 16.592.150 10.622.145Peşin Ödenmiş Giderler6 3.905.944 654.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 248.079 464.808Diğer Dönen Varlıklar12 1.791.144 1.002.316ARA TOPLAM93.439.682 87.095.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR93.439.682 87.095.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 721.584 687.038Kullanım Hakkı Varlıkları9 1.022.741 1.412.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 4.798.027 3.299.700Peşin Ödenmiş Giderler6 4.636 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.266.004 2.131.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.812.992 7.530.901TOPLAM VARLIKLAR101.252.674 94.626.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar593.858 648.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar593.858 648.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 593.858 648.903Ticari Borçlar155.806 284.968İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar155.806 284.968Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar235.970 166.728Diğer Borçlar139.997 95.967İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar139.997 95.967Türev Araçlar32.449 81.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 110.003 834.057Kısa Vadeli Karşılıklar924.874 648.557Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar784.874 626.057Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar140.000 22.500Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler679.110 214.614ARA TOPLAM2.872.067 2.974.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.872.067 2.974.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar678.331 924.465İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar678.331 924.465Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 678.331 924.465Uzun Vadeli Karşılıklar765.399 664.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar765.399 664.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.443.730 1.588.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.315.797 4.563.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.936.877 90.063.303Ödenmiş Sermaye13 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-149.791 -148.329Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.791 -148.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-149.791 -148.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.354.958 3.821.494Diğer Yedekler93.967Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.579.244 26.665.016Net Dönem Karı veya Zararı6.781.069 9.447.692TOPLAM ÖZKAYNAKLAR96.936.877 90.063.303TOPLAM KAYNAKLAR101.252.674 94.626.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 9.026.554 4.692.536 2.970.960 2.583.215Satışların Maliyeti14 -5.819.205 -3.556.590 -3.515.371 -2.105.951TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.207.349 1.135.946 -544.411 477.264BRÜT KAR (ZARAR)3.207.349 1.135.946 -544.411 477.264Genel Yönetim Giderleri15 -3.374.100 -3.007.353 -1.849.280 -1.582.774Pazarlama Giderleri15 -1.789.059 -972.652 -1.243.506 -301.252Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.135.065 462.806 176.458 315.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.121.868 -225.925 -395.832 -113.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.942.613 -2.607.178 -3.856.571 -1.204.623FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.942.613 -2.607.178 -3.856.571 -1.204.623Finansman Gelirleri16 11.495.825 8.138.986 3.817.563 3.310.057Finansman Giderleri16 -1.128.199 -225.159 -596.228 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.425.013 5.306.649 -635.236 2.105.434Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.643.944 -607.912 113.290 -148.463Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -777.585 -760.803 189.662 -373.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -866.359 152.891 -76.372 224.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.781.069 4.698.737 -521.946 1.956.971DÖNEM KARI (ZARARI)6.781.069 4.698.737 -521.946 1.956.971Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.781.069 4.698.737 -521.946 1.956.971Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.462 -26.297 -11.001 -12.765Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.828 -33.714 -13.752 -16.365Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 366 7.417 2.751 3.600Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.462 -26.297 -11.001 -12.765TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.779.607 4.672.440 -532.947 1.944.206Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.779.607 4.672.440 -532.947 1.944.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958794BIST