***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 0 3.228.491 0 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler0 0 0 0 6.348.543 0 1.925.402 -8.273.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -21.924 0 0 0 0 9.479.077 9.457.153 9.457.153Kar Payları0 0 0 0 0 0 -1.925.402 0 -1.925.402 -1.925.402Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -115.932 0 9.577.034 0 20.909.476 9.479.077 90.127.085 90.127.085Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Transferler0 0 0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 129.324 -8.280 0 0 0 7.270.579 7.391.623 7.391.623Kar Payları0 0 0 0 0 0 -499.984 0 -499.984 -499.984Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -19.005 -8.280 4.354.958 93.967 35.079.260 7.270.579 97.048.909 97.048.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.440.809 -869.328Dönem Karı (Zararı)7.270.579 9.479.077Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler804.989 -212.975Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.357.429 891.557Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler302.731 243.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler302.731 364.980Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -121.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.617.061 -1.735.679Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler54.502 -1.620.488Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler54.502 -1.620.488Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.375.504 1.670.702Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler331.884 336.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.396.663 -8.750.272Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-13.829.002 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.859.947 -1.592.694Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.898 2.853Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.209.946 -1.543.205Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.704.387 246.228Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.013 175.946Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)77.976 -18.163Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.205 -6.702.047İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-23.205 -80.379Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-834.057 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler953.790 680.810Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-293.672 639.049Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.247.462 41.761Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.321.095 515.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-31.916 -10.711Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.087.798 -1.374.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.382.136 -1.574.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.351Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.382.136 -1.594.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.579.332 212.206Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-835.088 -1.539.951Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-81.017 1.614.080Ödenen Temettüler-499.984 -1.925.402Alınan Faiz2.901.454 2.063.479Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)93.967 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.243.613 -2.231.736Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-8.280 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.251.893 -2.231.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 72.190.711 75.077.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 42.938.818 72.845.835Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 42.977.853 72.617.222Finansal Yatırımlar4 13.829.002 0Ticari Alacaklar11.582.741 1.722.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.582.741 1.722.794Diğer Alacaklar19.193 12.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.193 12.295Stoklar6 16.832.091 10.622.145Peşin Ödenmiş Giderler7 4.340.258 654.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar604.290 464.808Diğer Dönen Varlıklar13 1.760.796 1.002.316ARA TOPLAM91.946.224 87.095.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR91.946.224 87.095.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 649.080 687.038Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.045.033 1.412.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 7.095.173 3.299.700Peşin Ödenmiş Giderler7 18.339 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.203.525 2.131.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.011.150 7.530.901TOPLAM VARLIKLAR101.957.374 94.626.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar743.395 648.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar743.395 648.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 743.395 648.903Ticari Borçlar346.481 307.468İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar346.481 307.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar244.704 166.728Diğer Borçlar72.762 95.967İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar72.762 95.967Türev Araçlar54.502 81.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 0 834.057Kısa Vadeli Karşılıklar731.726 626.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar731.726 626.057Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.462.076 214.614ARA TOPLAM3.655.646 2.974.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.655.646 2.974.811UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar589.361 924.465İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar589.361 924.465Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 589.361 924.465Uzun Vadeli Karşılıklar663.458 664.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar663.458 664.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.252.819 1.588.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.908.465 4.563.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.048.909 90.063.303Ödenmiş Sermaye14 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-19.005 -148.329Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.005 -148.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-19.005 -148.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.280 0Yabancı Para Çevrim Farkları-8.280 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.354.958 3.821.494Diğer Yedekler93.967 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.079.260 26.665.016Net Dönem Karı veya Zararı7.270.579 9.447.692TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.048.909 90.063.303TOPLAM KAYNAKLAR101.957.374 94.626.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 14.558.284 7.248.981 5.531.730 2.556.445Satışların Maliyeti15 -8.682.106 -5.711.423 -2.862.901 -2.154.833TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.876.178 1.537.558 2.668.829 401.612BRÜT KAR (ZARAR)5.876.178 1.537.558 2.668.829 401.612Genel Yönetim Giderleri16 -5.611.367 -4.226.091 -2.237.267 -1.218.738Pazarlama Giderleri16 -2.554.716 -1.475.753 -765.657 -503.101Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.483.300 868.489 348.235 405.683Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.882.079 -871.836 -760.211 -645.911ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.688.684 -4.167.633 -746.071 -1.560.455FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.688.684 -4.167.633 -746.071 -1.560.455Finansman Gelirleri17 12.846.183 16.103.447 1.350.358 7.964.461Finansman Giderleri17 -1.511.416 -786.035 -383.217 -560.876SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.646.083 11.149.779 221.070 5.843.130Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.375.504 -1.670.702 268.440 -1.062.790Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -483.508 -1.949.610 294.077 -1.188.807Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -891.996 278.908 -25.637 126.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.270.579 9.479.077 489.510 4.780.340DÖNEM KARI (ZARARI)7.270.579 9.479.077 489.510 4.780.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.270.579 9.479.077 489.510 4.780.340Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,21000000 0,28000000 0,01000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar129.324 -21.924 130.786 4.373Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)165.800 -28.108 167.628 5.606Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları17 -36.476 6.184 -36.842 -1.233Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-8.280 0 -8.280 0Yabancı Para Çevrim Farkları-8.280 0 -8.280 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)121.044 -21.924 122.506 4.373TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.391.623 9.457.153 612.016 4.784.713Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.391.623 9.457.153 612.016 4.784.713http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976618BIST