***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -94.008 0 3.228.491 0 20.909.476 8.273.945 82.595.334 82.595.334Transferler0 0 0 0 593.003 0 7.680.942 -8.273.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -54.321 0 0 0 0 9.447.692 9.393.371 9.393.371Kar Payları0 0 0 0 0 0 -1.925.402 0 -1.925.402 -1.925.402Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerDönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Transferler0 0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -109.132 198.520 0 0 0 24.661.120 24.750.508 24.750.508Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar Payları0 0 0 0 0 0 -499.984 0 -499.984 -499.984Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.392.428 -2.566.635Dönem Karı (Zararı)24.661.120 9.447.692Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.555.417 -1.933.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8,9 1.900.985 1.320.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 35.730Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 0 35.730Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler422.917 306.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 422.917 405.308Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -98.500Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.107.461 -2.707.311Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.107.461 -2.707.311Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.083.850Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.083.850Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 6.672.408 1.194.151Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler666.568 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.643.611 -7.490.029Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -9.541.322 -1.279.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.210 205.427Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -430.810 -2.086.567Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)6 -2.909.161 798.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 173.998 169.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 105.365 -13.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler117.900 -6.669.383İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -6.621.668İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)117.900 -47.715Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6 -313.546 834.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.157.175 550.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)13 482.177 520.664Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13 674.998 30.001Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.572.926 24.165Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -103.298 -10.630Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -1.077.200 -2.580.170YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.155.778 -3.259.515Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7,8 -6.155.778 -3.279.865FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.087.271 2.602.920Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -1.160.649 -1.227.622Türev Araçlardan Nakit Girişleri19 -81.017 2.002.833Ödenen Temettüler-499.984 -1.925.402Alınan Faiz3.734.954 3.089.573Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)93.967 663.538YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.323.921 -3.223.230Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi198.520 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.522.441 -3.223.230DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 71.854.341 75.077.571DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 86.376.782 71.854.341Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 86.412.566 72.617.222Ticari Alacaklar11.264.116 1.722.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.264.116 1.722.794Diğer Alacaklar15.505 12.295İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar15.505 12.295Stoklar5 11.052.955 10.622.145Peşin Ödenmiş Giderler6 3.563.371 654.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 464.808Diğer Dönen Varlıklar13 520.139 1.002.316ARA TOPLAM112.828.652 87.095.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR112.828.652 87.095.790DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 569.606 687.038Kullanım Hakkı Varlıkları9 945.535 1.412.166Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 8.579.870 3.299.700Ertelenmiş Vergi Varlığı20 1.777.897 2.131.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.872.908 7.530.901TOPLAM VARLIKLAR124.701.560 94.626.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.014.097 648.903İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.014.097 648.903Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 1.014.097 648.903Ticari Borçlar481.466 307.468İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 481.466 307.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 272.093 166.728Diğer Borçlar213.867 95.967İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar213.867 95.967Türev Araçlar0 81.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 520.511 834.057Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 4.749.017 0Kısa Vadeli Karşılıklar786.225 626.057Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 786.225 626.057Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 889.612 214.614ARA TOPLAM8.926.888 2.974.811TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER924.465İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar406.900 924.465Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 406.900 924.465Uzun Vadeli Karşılıklar959.978 664.112Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 959.978 664.112TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.366.878 1.588.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.293.766 4.563.388ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.407.794 90.063.303Ödenmiş Sermaye14 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-257.461 -148.329Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-257.461 -148.329Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-257.461 -148.329Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)198.520 0Yabancı Para Çevrim Farkları198.520 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.354.958 3.821.494Diğer Yedekler93.967 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları35.079.260 26.665.016Net Dönem Karı veya Zararı24.661.120 9.447.692TOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.407.794 90.063.303TOPLAM KAYNAKLAR124.701.560 94.626.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 29.397.243 26.752.980Satışların Maliyeti15 -24.132.111 -22.223.490TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.265.132 4.529.490BRÜT KAR (ZARAR)5.265.132 4.529.490Genel Yönetim Giderleri16 -6.919.736 -5.429.926Pazarlama Giderleri16 -3.845.007 -2.402.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.578.384 589.248Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.327.883 -630.570ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.249.110 -3.343.965FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.249.110 -3.343.965Finansman Gelirleri19 37.399.321 18.183.899Finansman Giderleri19 -1.816.683 -4.198.091SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.333.528 10.641.843Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.672.408 -1.194.151Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -6.291.025 -1.585.654Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -381.383 391.503SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.661.120 9.447.692DÖNEM KARI (ZARARI)24.661.120 9.447.692Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.661.120 9.447.692Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 21 0,72000000 0,27000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-109.132 -54.321Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -136.415 -69.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20 27.283 15.321Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar198.520 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler198.520 0Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi198.520 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.388 -54.321TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.750.508 9.393.371Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları24.750.508 9.393.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002599BIST