***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303Transferler0 0 0 0 0 0 9.447.692 -9.447.692 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 9.539 0 0 0 0 7.303.015 7.312.554 7.312.554Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -138.790 0 3.821.494 0 36.112.708 7.303.015 97.375.857 97.375.857Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794Transferler0 0 0 0 0 0 24.661.120 -24.661.120 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 148.015 60.000 0 0 0 6.116.171 6.324.186 6.324.186Dönem Sonu Bakiyeler34.375.000 15.902.430 -109.446 258.520 4.354.958 93.967 59.740.380 6.116.171 120.731.980 120.731.980Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI439.543 -341.691Dönem Karı (Zararı)6.116.171 7.303.015Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.991.968 1.195.227Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler700.626 347.848Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler74.963 220.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74.963 180.631Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 40.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.655.214 -1.049.469Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.394.836 -81.017Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-2.394.836 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -81.017Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 429.372 1.757.234Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-146.879 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.170.038 -8.679.289Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.990.329 -4.050.048Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-765.745 -17.968Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.234.753 -429.670Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)319.880 -3.498.392Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.884 176.866Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)108.731 31.884Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.149 -27.909Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-334.549 -834.057İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler122.178 -29.995Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)196.366 -122.479Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-74.188 92.484Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.294.241 -181.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-18.709 -31.916Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.835.989 -128.728YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.904.814 -1.017.318Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri518.673 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-62.068.221 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.355.266 -1.017.318FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.307.867 1.430.512Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-346.889 -231.104Alınan Faiz2.654.756 1.149.771Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 511.845YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.157.404 71.503Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi60.000 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-60.097.404 71.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 86.376.782 71.854.341DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 26.279.378 71.925.844Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 26.462.499 86.412.566Finansal Yatırımlar4 63.944.384 0Ticari Alacaklar6.273.787 11.264.116İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 6.273.787 11.264.116Diğer Alacaklar781.250 15.505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar781.250 15.505Stoklar6 12.287.708 11.052.955Peşin Ödenmiş Giderler7 3.243.491 3.563.371Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar86.972 0Diğer Dönen Varlıklar13 323.773 520.139ARA TOPLAM113.403.864 112.828.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR113.403.864 112.828.652DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 696.653 569.606Kullanım Hakkı Varlıkları10 763.453 945.535Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 9.400.527 8.579.870Ertelenmiş Vergi Varlığı19 1.311.521 1.777.897TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.172.154 11.872.908TOPLAM VARLIKLAR125.576.018 124.701.560KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar896.245 1.014.097İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar896.245 1.014.097Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 896.245 1.014.097Ticari Borçlar466.582 481.466İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 466.582 481.466Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar380.824 272.093Diğer Borçlar192.718 213.867İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar192.718 213.867Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)185.962 520.511Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 0 4.749.017Kısa Vadeli Karşılıklar735.347 786.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar735.347 786.225Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 815.424 889.612ARA TOPLAM3.673.102 8.926.888TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.673.102 8.926.888UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar288.845 406.900İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar288.845 406.900Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 288.845 406.900Uzun Vadeli Karşılıklar882.091 959.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar882.091 959.978TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.170.936 1.366.878TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.844.038 10.293.766ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar120.731.980 114.407.794Ödenmiş Sermaye14 34.375.000 34.375.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 15.902.430 15.902.430Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-109.446 -257.461Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-109.446 -257.461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-109.446 -257.461Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)258.520 198.520Yabancı Para Çevrim Farkları258.520 198.520Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.354.958 4.354.958Diğer Yedekler93.967 93.967Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları59.740.380 35.079.260Net Dönem Karı veya Zararı6.116.171 24.661.120TOPLAM ÖZKAYNAKLAR120.731.980 114.407.794TOPLAM KAYNAKLAR125.576.018 124.701.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 4.094.855 6.055.594Satışların Maliyeti15 -1.222.136 -2.303.834TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.872.719 3.751.760BRÜT KAR (ZARAR)2.872.719 3.751.760Genel Yönetim Giderleri16 -3.116.412 -1.524.820Pazarlama Giderleri16 -2.013.666 -545.553Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler702.705 958.607Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.416.397 -726.036ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.971.051 1.913.958Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17 1.876.163 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.094.888 1.913.958Finansman Gelirleri18 5.572.083 7.678.262Finansman Giderleri18 -184.878 -531.971SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.292.317 9.060.249Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.823.854 -1.757.234Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 2.253.226 -967.247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -429.372 -789.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.116.171 7.303.015DÖNEM KARI (ZARARI)6.116.171 7.303.015Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.116.171 7.303.015Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,18000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar148.015 9.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)185.019 11.924Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler19 -37.004 -2.385Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar60.000 0Yabancı Para Çevrim Farkları60.000 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)208.015 9.539TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.324.186 7.312.554Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.324.186 7.312.554http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028900BIST