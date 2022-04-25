***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No.2/F Yenimahalle/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2021 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi8 - Bağımsız Denetçinin seçimi9 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması10 - 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde izin verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Papilon_2021_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Papilon-2021_Genel Kurul_Davet.pdf - İlan MetniEk Açıklamalar22 Nisan 2022 tarihli Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nı ekinde vekaletnamede düzeltme yapılarak tekrar paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023618BIST