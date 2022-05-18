***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No.2/F Yenimahalle/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2021 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi8 - Bağımsız Denetçinin seçimi9 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması10 - 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde izin verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Papilon_2021_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Papilon-2021_Genel Kurul_Davet.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'imizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.05.2022 saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.05.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirket'imizin 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 tarihinde tescil edilerek 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031331BIST