Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2022 22:52
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.04.2022
Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No.2/F Yenimahalle/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü
2 - Şirket Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilşkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2021 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
7 - Yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
8 - Bağımsız Denetçinin seçimi
9 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
10 - 2021 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
11 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddleri çerçevesinde izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Papilon_2021_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokumani_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Papilon-2021_Genel Kurul_Davet.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket'imizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.05.2022 saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir. Alınan kararlara ilişkin genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.05.2022 tarihinde tescil edilerek 18.05.2022 tarih ve 10580 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031331


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.394
Değişim :  -0,05% |  -1,22
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.412 En Düşük
2.382
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 21,90 133.339.157 % 9,99  
NIBAS 9,70 32.006.672 % 9,98  
ULUSE 192,00 44.550.627 % 9,97  
SELVA 10,60 22.875.556 % 9,96  
ARMDA 131,40 1.693.542 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,9429 15,9445 % 0,04  
Euro 16,6833 16,6961 % 0,05  
Sterlin 19,6004 19,6987 % 0,03  
Frank 16,0622 16,1589 % 0,09  
Riyal 4,2342 4,2554 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.818 0,17  
Altın Gr. 931 932 1,50  
Cumhuriyet 6.235 6.329 71,00  
Tam 6.201 6.357 65,64  
Yarım 2.997 3.075 31,75  
Çeyrek 1.503 1.538 15,88  
Gümüş.Ons 21,40 21,47 0,01  
Gümüş Gr. 10,96 11,00 0,03  
B. Petrol 109 109 0,02  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru