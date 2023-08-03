***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2023 14:49
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 10.07.2023
Genel Kurul Tarihi 03.08.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.
2 - Şirket Yönetim kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması.
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi.
9 - Bağımsız Denetçinin seçimi.
10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması.
11 - 2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması.
12 - 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması.
14 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi.
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
17 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 03.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte paylaşılmıştır.
Saygılarımızla,
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun 03.08.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak 03.08.2023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.
Ekli bilgiler ayrıca Şirket'in yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer almaktadır. https://invest.papilon.com.tr/cms/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180268
BIST