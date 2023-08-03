***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 10.07.2023Genel Kurul Tarihi 03.08.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.08.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres CP Hotel Ankara, Mevlana Bulvarı, No.2/F Yenimahalle/AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşekkülü.2 - Şirket Yönetim kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim raporu özetinin okunması.4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaya sunulması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2022 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi.9 - Bağımsız Denetçinin seçimi.10 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması.11 - 2022 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması.12 - 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması.14 - 2022 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi.16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 03.08.2023 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısına ilişkin Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte paylaşılmıştır.Saygılarımızla,Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun 03.08.2023.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak 03.08.2023.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin, 3 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 11.00'da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur.Ekli bilgiler ayrıca Şirket'in yatırımcı ilişkileri internet sitesinde yer almaktadır. https://invest.papilon.com.tr/cms/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180268BIST