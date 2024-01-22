***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
22.01.2024 09:03
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
14.06.2022
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı akabinde geri alınan Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 19.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 98,00 – 108,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 103,80 TL) 214.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların tamamı satılmış ve 19.01.2024 tarihi itibari ile Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız %0,00'dır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
PAPIL 19/01/2024 214.000 % 0,62 103,8 % 0 19.114.072,58 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241821
BIST