***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkPapilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi14.06.2022Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalar14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı akabinde geri alınan Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 19.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 98,00 – 108,00 TL fiyat aralığından (Ortalama 103,80 TL) 214.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Şirket'imizce gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlemler neticesinde geri alınan payların tamamı satılmış ve 19.01.2024 tarihi itibari ile Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız %0,00'dır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarPAPIL 19/01/2024 214.000 % 0,62 103,8 % 0 19.114.072,58 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241821BIST