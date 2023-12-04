***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) Güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 04.12.2023 tarihli ve 2023/13 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı için 5 (beş) yıllık sürenin 2023 yılı sonunda dolacak olması dolayısıyla, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için 5 (beş) yıl süre için uzatılmasına,Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,Yukarıda anılan kararların gerçekleşmesi ve Esas Sözleşme değişikliği için başta Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılması, onay ve izinlerin alınması ile gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması ve Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ettirilip, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesi, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılması olmak üzere gereken tüm muamelelerin yerine getirilmesine,oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222121BIST