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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2022 18:27
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket'imiz Yönetim Kurulu'nun 27.07.2022 tarih ve 2022/14 sayılı kararı ile    
1- Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Demir ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ni temsilen Sayın Ali Cem Kalyoncu'nun Şirket unvanı ya da kaşesi altında vaz edecekleri müşterek imzaları ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,
2- İş bu kararın tescil ve ilan ettirilmesine, 
oy birliği ile karar verilmiştir.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048308


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