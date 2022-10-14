***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1 uyarınca hazırlanan Menfaat Sahipleri Politikası, Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası ve güncellenen Etik Politika Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.10.2022 tarih ve 2022/18 nolu kararı ile onaylanarak https://invest.papilon.com.tr/cms/ adresinde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072346BIST