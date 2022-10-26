***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.10.2022 tarih ve 2022/20 sayılı kararı ile1- Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Doğan Demir'in Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Kamil Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Feyza Arda ile Handan Duray'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev yapmalarına,2- Doğan Demir ve Ahmet Çağrı Demirtaş'ın Şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedecekleri müşterek imzaları ile Şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,3-İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074512BIST