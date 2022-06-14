***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
14.06.2022 19:03
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.06.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesinde
Borsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,
Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,
Geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurul onayına sunulmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037303
BIST