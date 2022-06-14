***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını YansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.06.2022 tarihli ve 2022/13 sayılı toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ile 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli geri alınan paylara ilişkin basın duyuruları çerçevesindeBorsa İstanbul'da (BİST) oluşan hisse değerlerimizin pandemi süreci ve sonrasında gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektörlere ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle, Şirketimizin BIST' de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet ve bu işlemler için kullanılacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 30.000.000 TL olarak belirlenmesine,Geri alım işleminin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurul onayına sunulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037303BIST