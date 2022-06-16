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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16.06.2022 18:55
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.06.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını Yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
PAPIL, TREPAPL00010 16.06.2022 10.000 0 14,06 -
PAPIL, TREPAPL00010 16.06.2022 5.000 0 13,91 -

Ek Açıklamalar
14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım işlemlerine istinaden 16.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımları tabloda belirtilmiştir.
16.06.2022 tarihinde 13,91 TL – 14,06 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 14,01 TL) toplam 15.000 adet pay geri alımı tamamlanmıştır. Bu işlemlerle birlikte Şirket'in sahip olduğu PAPIL payları 15.000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,0004'tür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037801


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