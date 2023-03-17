***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay Fiyatının Şirket Faaliyetlerinin Gerçek Performansını YansıtmamasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarPAPIL, TREPAPL00010 16.06.2022 10.000 0 14,06 -PAPIL, TREPAPL00010 16.06.2022 5.000 0 13,91 -PAPIL, TREPAPL00010 21.06.2022 10.000 0 14,35 -PAPIL, TREPAPL00010 21.06.2022 5.000 0 14,25 -PAPIL, TREPAPL00010 22.06.2022 5.000 0 14,07 -PAPIL, TREPAPL00010 22.06.2022 5.000 0 14,05 -PAPIL, TREPAPL00010 23.06.2022 5.000 0 14,07 -PAPIL, TREPAPL00010 27.06.2022 1.538 0 14,41 -PAPIL, TREPAPL00010 27.06.2022 10.000 0 14,59 -PAPIL, TREPAPL00010 28.06.2022 5.000 0 14,74 -PAPIL, TREPAPL00010 28.06.2022 10.000 0 14,71 -PAPIL, TREPAPL00010 28.06.2022 5.000 0 14,53 -PAPIL, TREPAPL00010 29.06.2022 5.000 0 13,98 -PAPIL, TREPAPL00010 29.06.2022 5.000 0 14,08 -PAPIL, TREPAPL00010 29.06.2022 5.000 0 14,11 -PAPIL, TREPAPL00010 30.06.2022 5.000 0 13,87 -PAPIL, TREPAPL00010 04.07.2022 5.000 0 13,87 -PAPIL, TREPAPL00010 06.07.2022 5.000 0 13,76 -PAPIL, TREPAPL00010 06.07.2022 5.000 0 13,81 -PAPIL, TREPAPL00010 07.07.2022 5.000 0 13,83 -PAPIL, TREPAPL00010 13.07.2022 5.000 0 14,05 -PAPIL, TREPAPL00010 13.07.2022 5.000 0 14,07 -PAPIL, TREPAPL00010 20.07.2022 5.000 0 14,53 -PAPIL, TREPAPL00010 20.07.2022 5.000 0 14,51 -PAPIL, TREPAPL00010 20.07.2022 5.000 0 14,47 -PAPIL, TREPAPL00010 21.07.2022 5.000 0 14,98 -PAPIL, TREPAPL00010 21.07.2022 5.000 0 14,99 -PAPIL, TREPAPL00010 01.08.2022 5.000 0 14,29 -PAPIL, TREPAPL00010 01.08.2022 5.000 0 14,3 -PAPIL, TREPAPL00010 01.08.2022 5.000 0 14,3 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 1.000 0 15,79 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 4.000 0 15,93 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 1.000 0 16,01 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 2.000 0 16,04 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 2.000 0 16,05 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 111 0 16 -PAPIL, TREPAPL00010 02.02.2023 500 0 16,24 -PAPIL, TREPAPL00010 16.02.2023 1.000 0 15,105 -PAPIL, TREPAPL00010 16.02.2023 1.000 0 15,1 -PAPIL, TREPAPL00010 16.02.2023 2.000 0 15,06 -PAPIL, TREPAPL00010 16.02.2023 1.000 0 15,01 -PAPIL, TREPAPL00010 16.02.2023 1.500 0 15,11 -PAPIL, TREPAPL00010 16.02.2023 2.500 0 15,17 -PAPIL, TREPAPL00010 17.02.2023 10.000 0 14,82 -PAPIL, TREPAPL00010 17.02.2023 3.000 0 14,82 -PAPIL, TREPAPL00010 17.02.2023 1.000 0 14,7 -PAPIL, TREPAPL00010 17.02.2023 1.000 0 14,73 -PAPIL, TREPAPL00010 17.02.2023 1.000 0 14,707 -PAPIL, TREPAPL00010 17.02.2023 2.500 0 14,82 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 1.000 0 15,41 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 351 0 15,34 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 1.000 0 15,34 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 1.000 0 15,29 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 1.000 0 15,33 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 1.000 0 15,35 -PAPIL, TREPAPL00010 17.03.2023 1.000 0 15,39 -Ek Açıklamalar14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım işlemlerine istinaden 17.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen pay geri alımları tabloda belirtilmiştir.17.03.2023 tarihinde 15,29 TL – 15,41 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 15,3510 TL) toplam 6.351 adet pay geri alımı tamamlanmıştır. Bu işlemlerle birlikte Şirket'in sahip olduğu PAPIL payları 211.000 adede ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,61'dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126015BIST