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***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2022 21:11
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DOĞAN DEMİR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 17.04.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 10.48 - Bağımsız Üye Değil - -
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 17.04.2019 İcrada Görevli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk Yard., Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi
KAMİL YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 26.10.2022 İcrada Görevli Değil - Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil - -
FEYZA ARDA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 17.04.2019 İcrada Görevli Değil - Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950099 Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
HANDAN DURAY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.04.2019 İcrada Görevli Değil - Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950099 Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DOĞAN DEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür -
AHMET ÇAĞRI DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Maliyet ve Planlama Yöneticisi, Finans Yöneticisi, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Yönetim Kurulu Başk. Yard., Yönetim Kurulu Üyesi -
ORAL TUGAY TUNTAŞ Genel Müdür Elektronik Mühendisi - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074513


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Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.696 6.776 18,00  
Yarım 3.263 3.310 9,00  
Çeyrek 1.636 1.658 6,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 0,22  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,12  
B. Petrol 93,89 93,89 2,15  
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