***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.11.2021 20:38
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2021
Karar Sayısı
25
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) İkinci Bölümünün 9.Maddesi Gereğince
a) 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
b) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktiflerini, pasiflerini, finansal durumu ve kar zararıyla ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, faaliyetlerle birlikte, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976619
BIST
18:051.616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.631
En Düşük
1.605
18:059,7309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0533
|Açılış
|: 9,7180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
18:0511,2870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0646
|Açılış
|: 11,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
18:05572,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 4,83
|Açılış
|: 572,45
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
572,77
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|94,05
|622.342
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,18
|28.121.188
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|18.029.949
|% 9,95
|
|PRKAB
|30,16
|245.948.810
|% 8,02
|
|GSDDE
|4,24
|43.762.886
|% 7,07
|
|KRGYO
|6,12
|108.515.675
|% -10,00
|
|KARYE
|13,00
|178.802.633
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|362.910.086
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|39.610.186
|% -9,90
|
|INVEO
|28,60
|18.808.891
|% -9,49
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|THYAO
|18,16
|2.975.100.765
|% 0,61
|
|SISE
|9,29
|2.021.843.970
|% 3,57
|
|SASA
|32,18
|1.473.356.596
|% 5,51
|
|PETKM
|7,26
|5.366.206.707
|% 6,45
|
|YKBNK
|3,09
|1.423.150.971
|% 1,64
|
|ODAS
|1,55
|568.927.810
|% 4,73
|
|GARAN
|10,58
|3.437.261.871
|% -1,86
|
|EKGYO
|2,12
|650.139.663
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7244
|9,7307
|% 0,55
|
|Euro
|11,2797
|11,2871
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1490
|13,2149
|% 0,44
|
|Frank
|10,6380
|10,7021
|% 0,81
|
|Riyal
|2,5859
|2,5989
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|6,05
|
|Altın Gr.
|572
|572
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,55
|84,55
|1,12
|