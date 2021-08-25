***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.08.2021 15:53
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Jandarma Genel Komutanlığı
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
0,05
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
0
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/08/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Jandarma Genel Komutanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi Teşhis Sistemi'nin (Papilon OPTES) 30.06.2022 tarihine kadar devam edecek olan parçalı bakım ve onarımı işi için 1.022.037-TL+KDV tutarlı sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşme, söz konusu sistemin sürekliliği kapsamında verilecek olan bakım hizmeti ve yedek parça ihtiyaçlarını kapsamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960408
BIST
18:051.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,59
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.452
18:058,3765
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0206
|Açılış
|: 8,3950
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|Önceki Kapanış
|: 8,4180
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8,4231
En Düşük
8,3625
18:059,8570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0362
|Açılış
|: 9,8500
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|Önceki Kapanış
|: 9,8750
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9,9110
En Düşük
9,8227
18:05482,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,73
|Açılış
|: 482,13
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|Önceki Kapanış
|: 486,76
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488,00
En Düşük
480,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|DARDL
|2,95
|50.776.012
|% 9,67
|
|NTHOL
|4,37
|244.216.139
|% 6,59
|
|BSOKE
|2,42
|75.937.159
|% 4,76
|
|KLNMA
|21,00
|1.837.195
|% 4,48
|
|ISGSY
|8,55
|195.077.259
|% -10,00
|
|UFUK
|22,32
|552.875
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.491.070
|% -9,98
|
|AGYO
|4,10
|19.175.599
|% -9,89
|
|KRONT
|34,24
|94.015.477
|% -9,18
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|KRDMD
|7,63
|665.097.648
|% -0,78
|
|PETKM
|6,12
|656.039.968
|% 1,32
|
|BIMAS
|73,05
|627.408.343
|% -0,48
|
|MRGYO
|1,22
|287.975.194
|% 9,91
|
|ODAS
|1,47
|257.731.817
|% 2,80
|
|GARAN
|9,53
|1.635.360.479
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,55
|422.925.671
|% -1,16
|
|THYAO
|12,50
|1.703.473.053
|% -2,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3696
|8,3765
|% -0,25
|
|Euro
|9,8490
|9,8570
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,4646
|11,5221
|% -0,24
|
|Frank
|9,1320
|9,1870
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2267
|2,2379
|% -0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-12,68
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|0,43
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