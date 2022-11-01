***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
01.11.2022 13:16
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/11/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Yurtiçi yerleşik bir müşteriden gelen 403.760 USD + KDV (Güncel kur ile 7.506.504,04-TL + KDV) tutarlı tamamı PAPİLON üretimi ürünlerimizden ilgili yurtiçi/yurtdışı kurumlara teslim edilmek üzere sipariş alınmıştır. Talebin gün içinde hazır stoklarımızdan teslim edilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075857
BIST
16:484.088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 33,16
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:4818,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0474
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:4818,4392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:48991,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,03
|Açılış
|: 991,25
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:48
|ERCB
|85,25
|93.896.946
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.712.873
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.792.822
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.874.528
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,50
|53.734.013
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,00
|247.236.968
|% -7,51
|
|YAPRK
|48,90
|38.169.593
|% -6,68
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|KRGYO
|8,18
|108.001.598
|% -5,87
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|THYAO
|101,20
|4.676.092.158
|% -1,17
|
|SASA
|126,20
|2.788.268.281
|% -4,03
|
|TUPRS
|397,40
|2.220.481.796
|% 1,90
|
|EREGL
|30,52
|1.961.798.692
|% 2,83
|
|EKGYO
|4,57
|1.471.412.023
|% 1,33
|
|TSKB
|3,12
|819.216.571
|% 5,05
|
|SKBNK
|2,03
|490.776.902
|% 1,50
|
|ODAS
|8,44
|1.825.856.009
|% 7,65
|
|ASELS
|36,10
|6.554.104.155
|% 8,28
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6335
|% 0,26
|
|Euro
|18,4266
|18,4392
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,3188
|21,4257
|% 0,15
|
|Frank
|18,6131
|18,7252
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|5,44
|
|Altın Gr.
|991
|991
|5,63
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|49,00
|
|Tam
|6.669
|6.721
|26,00
|
|Yarım
|3.249
|3.286
|13,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.642
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,71
|19,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,09
|
|B. Petrol
|94,41
|94,41
|-0,24
|
Seans Raporu
16:48
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17:03PRDGS
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17:02XU050
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17:02
MAKIM, ZEDUR, ISSEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:02
LIDER, ERBOS, BEYAZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında