***PAPIL* *SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
06.09.2022 13:10
***PAPIL******SAYAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
PAPILON SAVUNMA 67 07/09/2022
SAY YENILENEBILIR ENERJI 38 07/09/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060495
BIST
13:313.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 28,31
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:3118,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
13:3118,1248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:311.003,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.003,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:31
|ICBCT
|8,72
|100.216.747
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.409.352
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.462.185
|% 9,87
|
|HALKB
|10,83
|1.844.629.192
|% 9,73
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.363.442
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.691.350
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,86
|25.814.964
|% -8,00
|
|YKBNK
|8,21
|6.815.521.660
|% 1,23
|
|EREGL
|32,36
|6.102.253.620
|% 4,45
|
|AKBNK
|15,10
|4.519.535.281
|% 6,41
|
|EKGYO
|4,53
|4.499.834.960
|% 3,42
|
|SISE
|25,90
|3.714.616.464
|% 0,62
|
|EKGYO
|4,53
|4.499.834.960
|% 3,42
|
|YKBNK
|8,21
|6.815.521.660
|% 1,23
|
|ISCTR
|10,28
|3.082.688.575
|% 6,64
|
|AKBNK
|15,10
|4.519.535.281
|% 6,41
|
|KRDMD
|13,84
|3.478.524.742
|% 7,45
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2230
|18,2297
|% 0,08
|
|Euro
|18,1121
|18,1248
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,0634
|21,1690
|% 0,65
|
|Frank
|18,5131
|18,6246
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,07
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,65
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.756
|6.813
|1,00
|
|Yarım
|3.292
|3.330
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,09
|
|B. Petrol
|92,87
|92,87
|-2,87
|