***PAPIL* *SKTAS* *ZOREN* *QUAGR* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.08.2021 09:20
***PAPIL******SKTAS******ZOREN******QUAGR******KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAPIL, QUAGR, KRSTL, SKTAS, ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0145454 TL Teorik Fiyat: 15,035 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) QUAGR.E %100 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 13,5 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRSTL.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,395 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) SKTAS.E % 96,58971 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 2,414 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) ZOREN.E %25 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,616 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957145
BIST
12:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.439
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|Önceki Kapanış
|: 1.437
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1.439
En Düşük
1.429
12:058,6379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0393
|Açılış
|: 8,6330
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|Önceki Kapanış
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8,6463
En Düşük
8,4782
12:0510,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,0850
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10,1411
En Düşük
10,0616
12:05480,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
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|Açılış
|: 480,91
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|Önceki Kapanış
|: 477,56
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481,77
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler12:05
|MARKA
|5,06
|3.015.639
|% 10,00
|
|KARYE
|13,06
|91.401.673
|% 9,93
|
|DAGI
|4,71
|31.296.977
|% 9,79
|
|MIPAZ
|4,20
|19.289.568
|% 9,66
|
|SELGD
|6,66
|16.802.776
|% 7,94
|
|IDGYO
|3,63
|300.466
|% -9,93
|
|KTSKR
|38,68
|39.740.852
|% -9,75
|
|PENTA
|54,60
|37.719.997
|% -7,46
|
|NETAS
|18,80
|31.321.548
|% -7,11
|
|BASCM
|10,10
|30.300
|% -7,08
|
|KRDMD
|8,11
|824.362.033
|% 1,25
|
|GARAN
|9,17
|570.224.088
|% 0,66
|
|SISE
|8,39
|523.201.559
|% 0,00
|
|EREGL
|19,84
|484.148.286
|% 0,66
|
|GENIL
|16,55
|483.506.475
|% 5,21
|
|KRDMD
|8,11
|824.362.033
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,47
|170.579.885
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,86
|120.640.469
|% 0,54
|
|GARAN
|9,17
|570.224.088
|% 0,66
|
|SISE
|8,39
|523.201.559
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6354
|8,6379
|% 0,46
|
|Euro
|10,1185
|10,1255
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8874
|11,9471
|% 0,31
|
|Frank
|9,3090
|9,3651
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% 0,51
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|4,19
|
|Altın Gr.
|482
|482
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|27,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|29,21
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|14,13
|
|Çeyrek
|772
|789
|7,07
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,03
|