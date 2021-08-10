***PAPIL* *SKTAS* *ZOREN* *QUAGR* *KRSTL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
10.08.2021 16:59
Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
PAPILON SAVUNMA PAPIL 0,0145454 0,0123635
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
KRISTAL KOLA KRSTL 100,00000 1,00 Kaydi Pay
QUA GRANITE HAYAL YAPI QUAGR 100,00000 Kaydi Pay
SOKTAS SKTAS 96,58971 1,00 Kaydi Pay
ZORLU ENERJI ZOREN 25,00000 1,00 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956955
BIST
17:501.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:508,6156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0227
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5010,1119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0493
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:50477,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,61
|Açılış
|: 477,58
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:50
|DAGI
|4,29
|280.646.892
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.122.228.404
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.895.887
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.017.472
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.678.826
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.242.298
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.921.877
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.969.002
|% -9,84
|
|CMBTN
|216,70
|14.866.004
|% -8,10
|
|MRSHL
|245,60
|4.100.666
|% -7,50
|
|GARAN
|9,13
|1.341.038.109
|% -0,11
|
|EREGL
|19,81
|1.304.216.092
|% -3,46
|
|SISE
|8,35
|1.242.589.268
|% 2,08
|
|GENIL
|15,73
|1.122.228.404
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,00
|970.593.284
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|565.218.571
|% 1,64
|
|SISE
|8,35
|1.242.589.268
|% 2,08
|
|GARAN
|9,13
|1.341.038.109
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,85
|233.649.856
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|970.593.284
|% 0,38
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6136
|8,6156
|% -0,26
|
|Euro
|10,0961
|10,1119
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8819
|11,9415
|% -0,32
|
|Frank
|9,2860
|9,3420
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2872
|2,2987
|% -0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-4,22
|
|Altın Gr.
|477
|477
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,02
|
|B. Petrol
|70,94
|70,94
|1,90
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında