***PAPIL* *TKFEN* *THYAO* *SEKUR* *YBTAS* *AKBNK* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***PAPIL******TKFEN******THYAO******SEKUR******YBTAS******AKBNK******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKBNK, BERA, PAPIL, SEKUR, THYAO, TKFEN, YBTASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E YAŞARE AKDAĞ 59,810BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ABDUL KADİR ÜNALDI 2.520,000BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALTAN ZORLU 3.720,000BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ ÖZSOY 9.520,000BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYHAN DÖNMEZ 3.200,000BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE İNCE 1.840,000BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERHAT TUNA 1.120,000BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HABİP KILINÇ 5.600,000BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR ASLAN 11.400,000BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR DEMİR 960,000BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E KENAN SÜNME 7.840,000BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET TEKEL 3.360,000BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA HAMURCU 8.000,000BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MÜRÜT BULUT 2.184,000BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZİRE DÖNMEZ 6.240,000BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN CANDAŞ İYİCAN 7.920,000BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAHİM ÇAKILCI 7.800,000BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E TACIM COŞGUN 16.640,000BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E VEYSEL KARTOPU 2.080,000PAPIL 20 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E NECMİ ALBAYRAKOĞLU 100.000,000SEKUR 21 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E HAYDAR GÖKTEPE 685.822,000THYAO 22 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E İRFAN AVŞAR 153,561TKFEN 23 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. E DEMET TURHAN 1.799.444,960YBTAS 24 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUHAMMET PAMUK 0,746(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038451BIST