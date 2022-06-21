Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAPIL* *TKFEN* *THYAO* *SEKUR* *YBTAS* *AKBNK* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

21.06.2022 16:29
***PAPIL* *TKFEN* *THYAO* *SEKUR* *YBTAS* *AKBNK* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Ti


***PAPIL******TKFEN******THYAO******SEKUR******YBTAS******AKBNK******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, BERA, PAPIL, SEKUR, THYAO, TKFEN, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E YAŞARE AKDAĞ 59,810
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ABDUL KADİR ÜNALDI 2.520,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALTAN ZORLU 3.720,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ ÖZSOY 9.520,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYHAN DÖNMEZ 3.200,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE İNCE 1.840,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERHAT TUNA 1.120,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HABİP KILINÇ 5.600,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR ASLAN 11.400,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR DEMİR 960,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E KENAN SÜNME 7.840,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET TEKEL 3.360,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA HAMURCU 8.000,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MÜRÜT BULUT 2.184,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZİRE DÖNMEZ 6.240,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN CANDAŞ İYİCAN 7.920,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAHİM ÇAKILCI 7.800,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E TACIM COŞGUN 16.640,000
BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E VEYSEL KARTOPU 2.080,000
PAPIL 20 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E NECMİ ALBAYRAKOĞLU 100.000,000
SEKUR 21 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E HAYDAR GÖKTEPE 685.822,000
THYAO 22 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E İRFAN AVŞAR 153,561
TKFEN 23 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. E DEMET TURHAN 1.799.444,960
YBTAS 24 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUHAMMET PAMUK 0,746

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038451


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.574
Değişim :  -0,06% |  -1,56
Açılış :  2.572  
Önceki Kapanış :  2.576  
En Yüksek
2.587 En Düşük
2.552
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3476 17,3507 % 0,07  
Euro 18,3576 18,3830 % 0,64  
Sterlin 21,2605 21,3671 % 0,20  
Frank 17,9884 18,0968 % 0,69  
Riyal 4,6104 4,6336 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.839 5,33  
Altın Gr. 1.026 1.026 4,29  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.806 6.913 26,00  
Yarım 3.341 3.381 12,00  
Çeyrek 1.674 1.690 6,00  
Gümüş.Ons 21,47 21,50 -0,21  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,11  
B. Petrol 111 111 -3,29  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru