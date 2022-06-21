***PAPIL* *TKFEN* *THYAO* *SEKUR* *YBTAS* *AKBNK* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
21.06.2022 16:29
***PAPIL******TKFEN******THYAO******SEKUR******YBTAS******AKBNK******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKBNK, BERA, PAPIL, SEKUR, THYAO, TKFEN, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E YAŞARE AKDAĞ 59,810
BERA 2 BERA HOLDİNG A.Ş. E ABDUL KADİR ÜNALDI 2.520,000
BERA 3 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALTAN ZORLU 3.720,000
BERA 4 BERA HOLDİNG A.Ş. E ALİ ÖZSOY 9.520,000
BERA 5 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYHAN DÖNMEZ 3.200,000
BERA 6 BERA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE İNCE 1.840,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E FERHAT TUNA 1.120,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E HABİP KILINÇ 5.600,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR ASLAN 11.400,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E KADİR DEMİR 960,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E KENAN SÜNME 7.840,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET TEKEL 3.360,000
BERA 13 BERA HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA HAMURCU 8.000,000
BERA 14 BERA HOLDİNG A.Ş. E MÜRÜT BULUT 2.184,000
BERA 15 BERA HOLDİNG A.Ş. E NAZİRE DÖNMEZ 6.240,000
BERA 16 BERA HOLDİNG A.Ş. E OSMAN CANDAŞ İYİCAN 7.920,000
BERA 17 BERA HOLDİNG A.Ş. E RAHİM ÇAKILCI 7.800,000
BERA 18 BERA HOLDİNG A.Ş. E TACIM COŞGUN 16.640,000
BERA 19 BERA HOLDİNG A.Ş. E VEYSEL KARTOPU 2.080,000
PAPIL 20 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. E NECMİ ALBAYRAKOĞLU 100.000,000
SEKUR 21 SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. E HAYDAR GÖKTEPE 685.822,000
THYAO 22 TÜRK HAVA YOLLARI A.O E İRFAN AVŞAR 153,561
TKFEN 23 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. E DEMET TURHAN 1.799.444,960
YBTAS 24 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUHAMMET PAMUK 0,746
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038451
BIST