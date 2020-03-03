***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:52
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823826
BIST
13:41110.362
En Yüksek
|Değişim
|: 2,84%
|| 3.052,22
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
13:416,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0457
|Açılış
|: 6,2090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
13:416,8986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
13:41319,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,35
|Açılış
|: 319,35
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|11,35
|4.183.247
|% 15,46
|
|SONME
|6,11
|5.266.147
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.408.796
|% 14,80
|
|DYOBY
|5,30
|13.809.944
|% 13,01
|
|SNPAM
|5,94
|1.536.260
|% 12,93
|
|YONGA
|9,11
|54.125
|% -5,10
|
|SAMAT
|2,40
|6.381.599
|% -4,76
|
|GYHOL
|21,88
|8.490.633
|% -4,70
|
|ALARK
|5,59
|69.601.183
|% -4,44
|
|KNFRT
|7,38
|3.761.384
|% -4,03
|
|THYAO
|12,15
|519.115.726
|% 2,97
|
|ASELS
|29,30
|497.330.095
|% 3,75
|
|GARAN
|10,04
|365.744.004
|% 4,91
|
|KARSN
|1,90
|259.538.830
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|223.874.901
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|259.538.830
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,37
|169.822.969
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,18
|126.808.001
|% 10,28
|
|YKBNK
|2,51
|223.874.901
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,82
|65.553.715
|% 6,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9227
|7,9625
|% 1,05
|
|Frank
|6,4590
|6,4979
|% 1,11
|
|Riyal
|1,6508
|1,6590
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.599
|1.599
|13,24
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,12
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|0,00
|
|Tam
|2.106
|2.159
|1,78
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,86
|
|Çeyrek
|511
|522
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|53,34
|53,34
|1,44
|