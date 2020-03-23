***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:09
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831291
BIST
10:5782.830
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -2.965,55
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:576,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:577,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0316
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:57315,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,39
|Açılış
|: 315,44
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.561.075
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|AYCES
|7,39
|506.443
|% 9,97
|
|MPARK
|12,25
|5.845.043
|% 9,96
|
|ECILC
|3,65
|51.492.662
|% 9,94
|
|ADNAC
|1,80
|2.743.576
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|321.261
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|850.012
|% -9,95
|
|GARAN
|6,80
|208.528.693
|% -8,85
|
|ASELS
|20,22
|85.641.848
|% -5,51
|
|THYAO
|7,49
|80.458.599
|% -6,14
|
|BIMAS
|52,25
|68.901.153
|% 4,88
|
|ISFIN
|2,80
|60.591.658
|% -7,89
|
|GARAN
|6,80
|208.528.693
|% -8,85
|
|YKBNK
|1,76
|51.721.021
|% -6,38
|
|IHLGM
|0,69
|14.972.438
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,80
|60.591.658
|% -7,89
|
|ODAS
|1,15
|22.094.635
|% -5,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6518
|7,6902
|% 0,60
|
|Frank
|6,6485
|6,6886
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7500
|1,7587
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-8,26
|
|Altın Gr.
|315
|316
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|-0,93
|