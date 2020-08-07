***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:56
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866450
BIST
10:411.020
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -14,16
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:417,3209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0923
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:418,6747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0623
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6747
En Düşük
8,5597
10:41484,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,33
|Açılış
|: 484,76
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,17
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|117.496
|% 9,85
|
|GLRYH
|17,89
|14.522.560
|% 7,90
|
|RTALB
|50,80
|69.492.191
|% 7,67
|
|IEYHO
|0,72
|2.929.101
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.001.440
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|223.257
|% -10,00
|
|MAALT
|88,65
|357.368
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,76
|560.763.013
|% -6,88
|
|SISE
|5,91
|250.741.935
|% 2,78
|
|ASELS
|14,82
|220.346.531
|% -2,95
|
|GARAN
|6,38
|193.682.488
|% -1,39
|
|AKBNK
|4,64
|161.548.887
|% -1,28
|
|EKGYO
|1,76
|560.763.013
|% -6,88
|
|TSKB
|1,02
|61.129.616
|% -1,92
|
|KRDMD
|2,51
|123.856.093
|% -3,09
|
|SISE
|5,91
|250.741.935
|% 2,78
|
|ODAS
|2,06
|72.879.269
|% -2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5661
|9,6141
|% 1,04
|
|Frank
|7,9950
|8,0431
|% 1,07
|
|Riyal
|1,9456
|1,9553
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,89
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.301
|3.488
|27,00
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,10
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|28,36
|28,41
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,02
|45,02
|-0,07
|