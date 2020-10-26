***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:07
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883782
BIST
15:181.163
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -28,01
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.160
15:188,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1099
|Açılış
|: 8,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0797
En Düşük
7,9313
15:189,5513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1021
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5529
En Düşük
9,4241
15:18493,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,73
|Açılış
|: 493,93
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
494,42
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KARTN
|1.362,00
|168.559.995
|% 10,00
|
|RTALB
|49,52
|260.913.567
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.798.353
|% 9,98
|
|PENGD
|4,95
|32.149.926
|% -10,00
|
|POLTK
|423,00
|569.922
|% -10,00
|
|ARTI
|7,83
|442.653
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.217.837
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|813.233
|% -10,00
|
|TSKB
|1,84
|1.792.018.371
|% 1,10
|
|ECILC
|7,51
|990.687.600
|% 5,03
|
|GARAN
|6,87
|751.860.235
|% -2,83
|
|SISE
|6,53
|613.878.749
|% -4,11
|
|FENER
|37,72
|610.795.785
|% -0,63
|
|TSKB
|1,84
|1.792.018.371
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,84
|451.887.163
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,72
|323.496.893
|% -5,49
|
|KRDMD
|3,43
|516.247.526
|% -1,44
|
|YKBNK
|2,14
|296.246.051
|% -3,60
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0734
|8,0770
|% 1,38
|
|Euro
|9,5452
|9,5513
|% 1,08
|
|Sterlin
|10,4988
|10,5515
|% 1,32
|
|Frank
|8,8666
|8,9200
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1461
|2,1568
|% 1,32
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|3,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|6,49
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|54,00
|
|Tam
|3.249
|3.330
|39,55
|
|Yarım
|1.570
|1.611
|19,13
|
|Çeyrek
|788
|805
|9,56
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,12
|41,12
|-0,95
|