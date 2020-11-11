***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 10:21
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PARSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887905
BIST
12:321.258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 14,80
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.258
En Düşük
1.248
12:328,0883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0677
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
8,0614
12:329,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0990
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,5109
12:32487,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,91
|Açılış
|: 487,13
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
486,82
BIST En Aktif Hisseler12:30
|KLGYO
|2,69
|57.781.536
|% 32,30
|
|MARTI
|3,19
|26.601.911
|% 10,00
|
|ALCAR
|169,40
|52.618.976
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|52.959.557
|% 10,00
|
|ETILR
|4,51
|182.267
|% 10,00
|
|KERVN
|0,78
|476.045
|% -9,30
|
|BALAT
|6,85
|141.254
|% -8,91
|
|MERKO
|12,00
|5.446.164
|% -6,90
|
|DAGHL
|17,00
|587.503
|% -5,40
|
|BLCYT
|6,81
|24.670.432
|% -5,29
|
|KRDMD
|3,93
|1.493.034.766
|% 5,36
|
|GARAN
|7,86
|1.270.095.873
|% 1,29
|
|THYAO
|11,36
|1.195.445.556
|% -1,22
|
|ASELS
|18,57
|787.347.329
|% 3,00
|
|TCELL
|15,62
|786.595.814
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,93
|1.493.034.766
|% 5,36
|
|GARAN
|7,86
|1.270.095.873
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,60
|405.750.979
|% 1,96
|
|ODAS
|3,69
|481.488.075
|% 0,54
|
|PETKM
|4,56
|584.088.143
|% 1,11
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0780
|8,0870
|% -0,85
|
|Euro
|9,5227
|9,5361
|% -1,02
|
|Sterlin
|10,6960
|10,7496
|% -0,70
|
|Frank
|8,7695
|8,8223
|% -1,15
|
|Riyal
|2,1452
|2,1560
|% -1,03
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|6,40
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.300
|-45,00
|
|Tam
|3.229
|3.313
|-50,86
|
|Yarım
|1.561
|1.603
|-24,61
|
|Çeyrek
|783
|801
|-12,30
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,72
|44,72
|1,11
|