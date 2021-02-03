***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 14:41
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907197
BIST
16:011.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:017,1706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0317
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
16:018,6194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0481
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
16:01423,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,39
|Açılış
|: 423,82
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MERKO
|9,02
|148.626.080
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.896.262
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|RODRG
|18,25
|6.174.902
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,51
|1.898.681.450
|% 2,03
|
|GARAN
|9,92
|1.211.818.953
|% 2,37
|
|KOZAL
|122,80
|1.054.950.295
|% 1,24
|
|ODAS
|4,11
|877.279.569
|% 2,49
|
|ISFIN
|4,21
|735.723.529
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,51
|1.898.681.450
|% 2,03
|
|TSKB
|1,85
|550.090.465
|% 0,54
|
|ODAS
|4,11
|877.279.569
|% 2,49
|
|GSDHO
|2,65
|516.855.632
|% 5,58
|
|DOHOL
|4,06
|731.715.817
|% -3,79
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1666
|7,1704
|% -0,44
|
|Euro
|8,6141
|8,6197
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,7467
|9,7956
|% -0,64
|
|Frank
|7,9456
|7,9935
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9063
|1,9159
|% -0,41
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|2,79
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|2.813
|2.855
|3,00
|
|Tam
|2.799
|2.870
|2,38
|
|Yarım
|1.353
|1.388
|1,15
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,03
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,09
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|0,22
|
Seans Raporu
15:59
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